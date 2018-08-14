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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:27 ص
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الأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار نقص التمويل للأرونروا

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:00 ص
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار نقص التمويل للأرونروا مساعدات الأونروا
وكالات الأنباء
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جددت الأمم المتحدة تحذيراتها حول تداعيات استمرار نقص التمويل الذى تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( الأونروا)، مشددة على "ضرورة احترام المجتمع الدولى لاحتياجات الفلسطينيين".

التحذير الأممى جاء على لسان نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الاثنين، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان حق يرد على أسئلة بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من تقارير إعلامية ذكرت أن إدارة الأمريكية تدرس حاليًا حجب 200 مليون دولار أخرى من المساعدات المقدمة للفلسطينيين وفقا لوكالة "الاناضول".

وذكرت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية أن 3 دبلوماسيين (لم تسمهم) بإدارة دونالد ترامب أكدوا لها أن الأخير يسعى لحجب ما يصل لـ200 مليون دولار كمساعدات إغاثية للمدنيين الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية.

ويمثل هذا المبلغ تقريبا كل المساعدات الإنسانية التى تقدمها الولايات المتحدة مباشرة للفلسطينيين.

وقال حق "مستمرون فى مواجهة عجز مالى خطير أدى إلى نقص الخدمات المقدمة للفلسطينيين، لاسيما الذين يعيشون فى قطاع غزة".

وتابع قائلًا "أولوياتنا حاليا العمل على إعادة وتيرة وحجم المساعدات لسابق عهدها، وبما يتوافق مع تفويضات الجمعية العامة للأمم المتحدة..فالشعب الفلسطينى لديه احتياجات ينبغى احترامها".

وتعانى "أونروا" من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن جزءًا من مساعداتها فى 23 يناير الماضى.

وقالت صحيفة "اسرائيل اليوم" إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة، عدم تجميد الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فى غزة، كى لا تتدهور الأوضاع فى القطاع ما يؤدى إلى مواجهة عسكرية، لا تريدها إسرائيل.

 


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