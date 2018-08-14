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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:02 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:33 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء أهم 10 أخبار على مدار اليوم
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الثلاثاء، منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، بمدينة نيوم بشمال المملكة العربية السعودية، وضبط 13 قياديا إخوانيا هاربا قبل تنفيذ عمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة، وإعلان الحكومة عودة الجماهير للمدرجات أول سبتمبر المقبل، وتحديد وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بـ 3 أيام بأجر كامل.
 
 
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