استقبال ولى عهد أبو ظبى ووزير خارجية إيطاليا..أبرز أنشطة الرئيس فى أسبوع

كتبت ريهام عبد الله

ينتهج الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ تقلده سدة الحكم فى مصر، سياسة الكشف والمصارحة، وإعلام الشعب بمستجدات السياسة الداخلية والخارجية المصرية، وأصبح "نشاط الرئيس فى أسبوع" آلية ثابتة لرصد أبرز الأنشطة التى قام بها الرئيس خلال أسبوع.

وخلال الأسبوع الأول من أغسطس، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إينزو ميلاينزى وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، كما استقبل وفدا روسيا برئاسة نائب أول وزير التجارة والصناعة الروسى.

واجتمع الرئيس السيسى، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، والتقى رئيس مجلس إدارة شركة "هيرنكنشت" الألمانية المتخصصة فى صناعة ماكينات حفر الأنفاق.

وكذلك استقبل محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، فى مطار القاهرة، وتوجها لقصر الاتحادية، واستعرض الموقف التنفيذى للمدن الجديدة الجارى إنشاؤها فى جميع أنحاء الجمهورية، بحضور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.