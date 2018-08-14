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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:27 ص
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استطلاع: فيينا تتقدم على ملبورن كأفضل مدينة يمكن العيش فيها فى العالم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:00 ص
استطلاع: فيينا تتقدم على ملبورن كأفضل مدينة يمكن العيش فيها فى العالم فيينا
فيينا (رويترز)
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للمرة الأولى أزاحت العاصمة النمساوية فيينا مدينة ملبورن الاسترالية من صدارة المؤشر العالمى لرفاهية العيش الذى وضعته وحدة إيكونوميست إنتليجينس، ليعزز إدعاء فيينا بأنها أكثر مدينة ممتعة يمكن العيش فيها.

وعلى مدى سنوات كان التنافس شديدا بين المدينتين فى المسح السنوى الذى يشمل 140 مركزا حضريا، مع تشبث ملبورن باللقب فى السنوات السبع الماضية. وفى هذا العام، ساعد تراجع التهديد بشن هجمات متشددين فى أوروبا الغربية وكذلك انخفاض معدل الجريمة فى المدينة فى دفع فيينا إلى الترتيب الأول.

وتتصدر فيينا عادة تصنيفا أكبر للمدن من حيث نوعية الحياة تجريه شركة ميرسر للاستشارات. وهذه هى المرة الأولى التى تتصدر فيها فيينا استطلاع إيكونوميست إنتليجينس الذى بدأ بشكله الراهن فى عام 2004.

وعلى الطرف الآخر من المؤشر، ظلت دمشق فى الترتيب الأخير تليها داكا عاصمة بنجلادش ولاجوس فى نيجيريا. ولا يشمل الاستطلاع عددا من العواصم الأكثر خطورة فى العالم مثل بغداد وكابول.

وقالت إيكونوميست إنتليجينس فى بيان عن التقرير الذى ينشر اليوم الثلاثاء "رغم تأثر المدن فى أوروبا بانتشار تصور عن تهديد الإرهاب فى المنطقة فى العامين الأخيرين، والذى أدى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، شهد العام الماضى عودة إلى الوضع الطبيعى".

وأضاف البيان "نجحت فيينا التى تنافس على اللقب منذ فترة طويلة فى أن تحل محل ملبورن بسبب زيادة تقييمها فى فئة الاستقرار".

 


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