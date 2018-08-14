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استطلاع: ثلثا الأمريكيين يرغبون فى إنهاء تحقيق مولر قبل الانتخابات النصفية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:01 م
استطلاع: ثلثا الأمريكيين يرغبون فى إنهاء تحقيق مولر قبل الانتخابات النصفية المحقق مولر
(أ ش أ)
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كشف أحدث استطلاع للرأى أجرته مؤخرا شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن غالبية الشعب الأمريكى يرغب فى إنهاء التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية قبل الانتخابات النصفية فى نوفمبر المقبل.

وأوضح الاستطلاع -الذى نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن أغلبية الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين يرون أهمية أن ينشر مولر تقريره بشأن مزاعم تواصل حملة ترامب مع موسكو قبل بداية التصويت فى الانتخابات النصفية.

وأظهر الاستطلاع أن النسبة الأقل بين الديمقراطيين إذ تبلغ نسبة الذين يفضلون إنهاء التحقيق قبل الانتخابات 57 بالمائة فقط لأنهم يفضلون أن يأخذ مولر كل ما يحتاجه من الوقت لإنهاء التحقيق.

أما بالنسبة للحزبين الآخرين فتبلغ نسبة الراغبين فى إنهاء التحقيق قبل الانتخابات النصفية 72 بالمائة للجمهوريين و69 بالمائة للمستقلين.

وبشكل عام تبلغ نسبة الأمريكيين الذين يفضلون إنهاء التحقيق قبل الانتخابات النصفية 66 بالمائة، وارتفعت نسبة التأييد لمولر فى الاستطلاع إلى 47 بالمائة وهى أعلى من نسبة ترامب فى نفس الاستطلاع.

ويقول معظم الأمريكيين إنهم لا يوافقون على الطريقة التى رد بها ترامب على التحقيق، إذ بلغت نسبة معارضة جهوده 55 بالمائة بينما بلغت نسبة المؤيدين لرده 34 بالمائة.

كما يقول 7 من كل 10 أمريكيين إنه يتعين على ترامب أن يدلى بشهادته لمولر وفريقه إذا طُلب منه ذلك، كما يؤكد 3 من كل 10 الأهمية القصوى لتحقيق مولر فى تصويتهم فى الانتخابات النصفية.

ويعتقد 56 بالمائة من الأشخاص الذين خضعوا للاستطلاع أن ترامب حاول بالفعل التدخل فى التحقيق.

يُشار إلى أن الاستطلاع اُجرى على 1002 مواطن أمريكى فى الفترة من 9 إلى 12 أغسطس الحالي.


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ترامب

الانتخابات الأمريكية النصفية

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