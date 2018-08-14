ارتفاع شبكة فروع البنوك لـ4118 فرعًا وسط اهتمام بالبدائل الإلكترونية

كتب - أحمد يعقوب

ارتفع عدد فروع البنوك – 38 بنكًا - العاملة فى السوق المحلية المصرية، إلى 4118 فرعًا فى نهاية شهر مارس 2018، مقارنة بـ3977 فروع بنهاية شهر مارس 2017، بزيادة قدرها 141 فرعًا خلال عام، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

وكشف حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس، عن خطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة، قائلا إن فروع البنك وصلت إلى 39 فرعًا، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستصل إلى 50 فرعا، مضيفا أنه سيكون لدينا تواجدا أكبر بمحافظات القاهرة بمناطق مدينة نصر و6 أكتوبر، والإسكندرية بفرعين جدد، بالإضافة إلى محافظات الصعيد وإقليم قناة السويس إذ افتتحنا فرع ثانى بمحافظة الإسماعيلية وتقدمنا لافتتاح فرع جديد بالإسماعيلية الجديدة".

وأضاف رفاعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك لديه 7 فروع بإقليم قناة السويس، وهو ما يدعم خطط البنك لتمويل مشروعات قناة السويس، خاصة وأن منطقة قناة السويس هى الأمل لمستقبل مصر، ونجحت خلال الفترة الماضية فى اجتذاب الكثير من المستثمرين الجاديين الذين يعملون فى مناطق واسعة من المنتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة، والبنك سيتواجد ليدعم تلك الاستثمارات.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، والذى تستهدف الحكومة الوصول به إلى 7% خلال سنوات.

ويعمل فى السوق المحلية المصرية 38 بنكًا بشبكة فروع تتجاوز الـ4100 فرع، تغطى كافة محافظات الجمهورية، وتخدم نحو 14 مليون عميل، ولكن تعد مشكلة الزحام فى فروع البنوك، من المشكلات المزعجة لعملاء القطاع المصرفى، فى أن هناك 3 بدائل عصرية أخرى تدعم تقديم الخدمات المصرفية والسحب والإيداع بشكل أكثر سهولة وتوفيرًا للوقت يرصدها هذا التقرير، وماكينات الصراف الآلى ATM، والتى يبلغ عددها أكثر من 10000 ماكينة، تتيح السحب بنحو 20 ألف جنيه والإيداع بقيمة مماثلة فى اليوم الواحد، وأيضًا دفع الفواتير وشحن رصيد المحمول، والتبرع للجهات المختلفة وسداد أرصدة بطاقات الائتمان والتحويل بين الحسابات داخل البنك، والإطلاع على حركات الحساب والكروت البنكية بأنواعها، والتطبيقات الخاصة بالبنوك على الهاتف المحمول حيث يبلغ عدد مشتركى المحمول فى مصر أكثر من 100 مليون مشترك، بعدد مشتركى إنترنت عبر المحمول يبلغ 32 مليونًا، وتتيح تلك التطبيقات فى غالبية البنوك، دفع الفواتير وشحن رصيد المحمول، والتبرع للجهات المختلفة وسداد أرصدة بطاقات الائتمان والتحويل بين الحسابات داخل البنك، والإطلاع على حركات الحساب والكروت البنكية بأنواعها.

وتتيح المواقع الإلكترونية على الإنترنت للبنوك الـ38 العاملة فى مصر الشراء عبر الإنترنت، ودفع الفواتير والتبرع للجهات المختلفة وسداد أرصدة بطاقات الائتمان والتحويل بين الحسابات داخل البنك وللبنوك الأخرى، والإطلاع على حركات الحساب والكروت البنكية بأنواعها.