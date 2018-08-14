ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم بباكستان لـ 12 قتيلا

إسلام آباد (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا وقوع انفجار لغاز الميثان فى منجم للفحم بباكستان إلى 12 قتيلا، وذلك بعد انتشال جثث جديدة.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على جثة 10 من بين 14 عاملاً محاصرين فى منجم فحم فى منطقة سانجادى التى تبعد نحو 50 كيلومترا شرق مدينة "كويتا"، بالإضافة إلى ذلك، فقد 5 من عمال الإنقاذ الذين ذهبوا لمساعدة عمال المناجم المحاصرين فى وقت سابق اليوم، وتم العثور على جثث اثنين منهم.

يذكر أنه عادة ما يلقى بلائمة حوادث المناجم فى باكستان على ضعف تطبيق لوائح السلامة.