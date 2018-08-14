video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أطفال و 3 أشخاص فى سقوط مصعد عقار بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:54 ص
إصابة 8 أطفال و 3 أشخاص فى سقوط مصعد عقار بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
أصيب 11 شخصا فى سقوط مصعد عقار بالإسكندرية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .
 
 
تلقى اللواء  محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط مصعد العقاررقم 623 طريق الجيش - تقاطع شارع قائد أسراب - منطقة سيدي بشر .
 
وانتقل مأمور وضباط القسم  وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من عشرين طابقا، وأثناء قيام م ل س 33 سنة نجار مسلح  مقيم إمبابة - محافظة الجيزة  وبصحبته شقيقيه وزوجاتهم وأطفالهم وعددهم  18 استقلال مصعد العقار من الطابق الثامن عشر  ونظراً لثقل الحمولة سقط المصعد بالبئر بالطابق الأرضي .
 
و أسفر ذلك عن إصابة 11 من مستقلي المصعد من بينهم 8 أطفال باشتباه كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، بينما تبين سلامة باقي مستقلي المصعد، وتمكنت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية من فتح المصعد وإستخراجهم وتم نقل المصابين لمستشفي شرق المدينة  للعلاج " حالتهم مستقرة ".
 
وبسؤال مستقل المصعد م ل س أيد ما جاء بالفحص، وأضاف باستئجاره وأفراد أسرته شقة للمصيف بالطابق الثامن عشر بالعقار محل البلاغ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تم إخطار النيابة العامة وتولت التحقيق، وإخطار عمليات المحافظة وحى المنتزه، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يضبط عاطلا اشترى هاتف محمول بأموال مزورة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة