إصابة 8 أطفال و 3 أشخاص فى سقوط مصعد عقار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب 11 شخصا فى سقوط مصعد عقار بالإسكندرية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط مصعد العقاررقم 623 طريق الجيش - تقاطع شارع قائد أسراب - منطقة سيدي بشر .

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من عشرين طابقا، وأثناء قيام م ل س 33 سنة نجار مسلح مقيم إمبابة - محافظة الجيزة وبصحبته شقيقيه وزوجاتهم وأطفالهم وعددهم 18 استقلال مصعد العقار من الطابق الثامن عشر ونظراً لثقل الحمولة سقط المصعد بالبئر بالطابق الأرضي .

و أسفر ذلك عن إصابة 11 من مستقلي المصعد من بينهم 8 أطفال باشتباه كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، بينما تبين سلامة باقي مستقلي المصعد، وتمكنت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية من فتح المصعد وإستخراجهم وتم نقل المصابين لمستشفي شرق المدينة للعلاج " حالتهم مستقرة ".

وبسؤال مستقل المصعد م ل س أيد ما جاء بالفحص، وأضاف باستئجاره وأفراد أسرته شقة للمصيف بالطابق الثامن عشر بالعقار محل البلاغ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تم إخطار النيابة العامة وتولت التحقيق، وإخطار عمليات المحافظة وحى المنتزه، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.