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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:28 م
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إصابة 11 شخصا بينهم 3 أطفال فى انقلاب أتوبيس بطريق القطامية - السخنة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:37 م
إصابة 11 شخصا بينهم 3 أطفال فى انقلاب أتوبيس بطريق القطامية - السخنة إسعاف - أرشيفية
السويس- سيد نون
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أصيب 11 شخصًا بينهم 3 أطفال فى حادث انقلاب اتوبيس " مينى باص " بطريق القطامية – العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى.

 

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بتعرض أتوبيس مينى باص للانقلاب بطريق القطامية.

 

وقال مصدر طبى، إن المصابين جارى علاجهم فى مستشفى التأمين الصحى وبينهم حالة واحدة خطرة سيجرى له عملية جراحية.

 

وأكد المصدر، على أن المصابين الـ 11 شخصًا بينهم 3 أطفال وتم علاج الأطفال فور وصولهم إلى المستشفى.


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