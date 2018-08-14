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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:50 ص
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إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخرين شمال الخليل

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:00 ص
إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخرين شمال الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس الاثنين، شابين فلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية ، واعتقلت 4 آخرين.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشاب سيف أحمد رضوان أخليل (17عاما) أصيب برصاصة فى الفخذ وشظية رصاص حى فى الصدر ، كما أصيب فتى آخر بشظايا رصاصة فى يده ورصاصة مطاطية فى صدره ، ونقلا الى المستشفى فى الخليل.

وداهم جنود الاحتلال منزل المواطن محمد أحمد اسماعيل عادى (60 عاما) قبل تقييده وعدد من أفراد عائلته وتفتيش منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال أثناء إقتحام البلدة 4 شبان هم الشقيقان محمد وضياء فاروق محمد عادى والشاب مجد إسماعيل حماد عادى والشاب غازى محمد أحمد عادى.

 


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