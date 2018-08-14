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إسبانيا تدين الهجوم الإرهابى فى مدينة الفحيص الأردنية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:20 م
إسبانيا تدين الهجوم الإرهابى فى مدينة الفحيص الأردنية الوضع فى الأردن - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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تدين إسبانيا بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية تابعة لقوات الأمن خلال المهرجان الموسيقى بمدينة الفحيص الأردنية، والذى تسبب فى مقتل أحد أفراد قوات الأمن الأردنية.

وأعربت حكومة إسبانيا فى بيان اليوم الثلاثاء، عن أسفها أيضا لوفاة أربعة أفراد آخرين لاحقا فى مداهمة أمنية ضمن جهود مكافحة الإرهاب. وتود أن تنقل أصدق تعازيها إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما تؤكد الحكومة الإسبانية تضامنها التام مع الشعب والحكومة الأردنية، وبصفة خاصة مع أفراد أجهزة وقوات الأمن التى تكافح الإرهاب.

وتشدد مجددا على دعمها للاستقرار والأمن الأردنى، البلد الذى تعتبره شريكا محوريا فى المنطقة، ونموذجا للاعتدال والحوار، فضلا عن اضطلاعه بدور قيادى حاسم فى مكافحة الإرهاب. 

 


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