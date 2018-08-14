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إجراء 132 عملية من المسجلين على قوائم الانتظار بمستشفيات أسيوط الجامعية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:50 ص
إجراء 132 عملية من المسجلين على قوائم الانتظار بمستشفيات أسيوط الجامعية الدكتور طارق الجمال القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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أعلن الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن متابعة العمل الجاد والمتواصل داخل كافة أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية لإجراء العمليات اللازمة والمسجلة وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار فى كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تمكنت من إجراء 132 عملية من إجمالي 190 حالة تم تسجيلها على قوائم الانتظار منذ انطلاق المبادرة الرئاسية

وشدد القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ كفة الإجراءات اللازمة لتكثيف العمل داخل مختلف الأقسام الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط والتى من شأنها القضاء على قوائم الانتظار فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط أن عمليات قسطرة القلب تصدرت قوائم والانتظار حيث تم تسجيل 118 حالة تم إجراء منها 93 حالة يليها عمليات زراعة القوقعة حيث تم تسجيل 25 حالة، تم تنفيذ منها 5 حالات ، كما تم تسجيل 12 حالة لجراحات القلب تم إجراءها جمعاً بالكامل ، أما الجراحات المتخصصة فى قسم الرمد وما تتضمنه من قرنية ، وشبكية ، ومياه بيضاء فقد تم تسجيل 11 حالة تم إجراء منها حالة واحدة فقط ، كما تم تسجيل 10 حالات لزراعة الكبد ثم تنفيذ منهم 7 عمليات، أما قسمي جراحة المخ والأعصاب وجراحة مفاصل العظام فقد تم تنفيذ جميع الحالات المسجلة بها حيث قام الأول بإجراء 8 حالات ، أما الثاني فتمكن من تنفيذ 6 حالات مسجلة بالكامل .

وأضاف الدكتور حسن عبد اللطيف، أن الأولوية القصوى كانت لإجراء الحالات التي تمثل خطراً على حياة المريض، وكذلك التي لا تستلزم وجود متبرع بأعضاء وهو ما قد يكون سبب فى تأخير إجراء بعض العمليات، مشيراً إلى أن هناك 55 حالة على قوائم الانتظار، وجارى إجراء التجهيزات اللازمة لإجرائها فى أقرب وقت.

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


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