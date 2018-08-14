"أوقاف الإسكندرية" تنظم رحلة ترفيهية لطلاب المسجد الجامع لمدينة بشائر الخير

نظمت أوقاف الإسكندرية رحلة إلى معالم الإسكندرية لأبناء المسجد الجامع بمسجد بشاير الخير المسجد الذى أقامته القوات المسلحة بحى غرب كجزء من البرنامج الوطنى للقضاء على العشوائيات.

وقد شمل برنامج الرحلة زيارة القلعة ومكتبة الإسكندرية وكوم الشفافة وعمود السوارى والحديقة الدولية، وذلك بهدف غرس الانتماء الوطنى وتعليمهم تاريخ وطنهم ومدينة الإسكندرية العاصمة القديمة والميناء الرئيسى.

كما أن زيارة المكتبة تغرس فى نفوس الطلاب حب العلم والتأكيد على قيمته لنشارك جميعا فى بناء الإنسان علميا وثقافيا وفكريا ليحدث التنوير وتعم الثقافة.