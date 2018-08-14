أهالى قرية بشتامى وعزبة أمين بالمنوفية يطالبون بتطوير الكوبرى

المنوفية_ محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى قرية بشتامى وعزبة أمين التابعين لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب إهمال المسؤولين فى تجديد الكوبرى الوحيد الذى يربط البلدين.

ويقول أحمد السعدنى موظف ومن أهالى قرية بشتامى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، نعانى الأمرين وذلك بسبب إهمال المسئولين لنا فى تجديد الكوبرى الذى يربط البلدان ويعد هو الوسيلة والمخرج الوحيد للقريتان، للمصالح الحكومية التابعة لهم من تعليم وصحة وتموين وغيرهم.

وطالب السعدنى بتجديد كوبرى الذى يربط بين قرية بشتامى عزبة أمين والذى والذى يخدم الفلاحين فى الزراعة، وتابع: توجهنا أكثر من مرة بشكوى واستغاثة إلى المسؤولين ولكن دون جدوى منهم.