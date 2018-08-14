video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أكثر من 3 آلاف سائح يصلون القاهرة على متن 142 رحلة لزيارة المعالم الأثرية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:55 م
أكثر من 3 آلاف سائح يصلون القاهرة على متن 142 رحلة لزيارة المعالم الأثرية سياح - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، وصول 3 آلاف و231 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية، بالإضافة إلى استعدادات السفر لمدينتى شرم الشيخ والغردقة كرحلة ترانزيت.

 

وشهد المطار وصول 142 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من 29 دولة من ضمنها مجموعات من دول الصين وأندونيسيا واليابان وتايوان وبريطانيا وكرواتيا وبيرو والراق والكويت والسعودية والأردن.

 

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

34 رحلة داخلية تغادر للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة

مصر للطيران تسير 120 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة الدولى

القبض على 66 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

مطار القاهرة

تنشيط السياحة

المعالم الاثرية

المزارات التاريخية

مصر للطيران




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة