أكثر من 3 آلاف سائح يصلون القاهرة على متن 142 رحلة لزيارة المعالم الأثرية

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، وصول 3 آلاف و231 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية، بالإضافة إلى استعدادات السفر لمدينتى شرم الشيخ والغردقة كرحلة ترانزيت.

وشهد المطار وصول 142 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من 29 دولة من ضمنها مجموعات من دول الصين وأندونيسيا واليابان وتايوان وبريطانيا وكرواتيا وبيرو والراق والكويت والسعودية والأردن.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.