أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-8-2018 وسعر الدولار متباين بين البنوك

كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-8-2018، بشكل جماعى، ومقارنة بسعر إغلاق الأمس، تباين سعر اليورو حيث ارتفع سعر الشراء به أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر شراءه فى ختام تعاملات أمس الاثنين، فيما انخفض سعر البيع، أما سعر الدولار رغم استقراره إلا أن سعره تباين بين البنوك وبعضها من بنك لآخر، وشهدت أسعار باقى العملات كالدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى، تبايناً، بينما استقر سعر الريال السعودى منفرداً.

تعرف على أسعار العملات فى تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى فى التعاملات الصباحية ..



الجنيه المصرى

سعر الدولار فى مصر



سجل سعر الدولار فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وجاء فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك المركزى المصرى الذى يصدر متوسط سعر العملة فى السوق المحلى..

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم



تباين سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، وسجل بالبنك الأهلى المصرى الآن، 20.25 جنيه للشراء، و 20.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



تباين سعر الجنيه الاسترلينى فى تعاملات اليوم الثلاثاء، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر "الاسترلينى" 22.68 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



تباين سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر الدينار الكويتى 58.61 جنيه للشراء، و 58.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



واصل سعر الريال السعودى، استقراره خلال تعاملات اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، مسجلا سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.



سعر الريال السعودى اليوم

ارتفاع شبكة فروع البنوك لـ4118 فرعًا وسط اهتمام بالبدائل الإلكترونية



ومن ناحية أخرى، كشف حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس، عن خطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "إن فروع البنك وصلت إلى 39 فرعًا، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستصل إلى 50 فرعا".

وأضاف: "أنه سيكون لدينا تواجدا أكبر بمحافظات القاهرة بمناطق مدينة نصر و6 أكتوبر، والإسكندرية بفرعين جدد، بالإضافة إلى محافظات الصعيد وإقليم قناة السويس إذ افتتحنا فرع ثانى بمحافظة الإسماعيلية وتقدمنا لافتتاح فرع جديد بالإسماعيلية الجديدة".

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى، ارتفع عدد فروع البنوك – 38 بنكًا - العاملة فى السوق المحلية المصرية، إلى 4118 فرعًا فى نهاية شهر مارس 2018، مقارنة بـ3977 فروع بنهاية شهر مارس 2017، بزيادة قدرها 141 فرعًا خلال عام.

فيما أشار رئيس بنك قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البنك لديه 7 فروع بإقليم قناة السويس، وهو ما يدعم خطط البنك لتمويل مشروعات قناة السويس، خاصة وأن منطقة قناة السويس هى الأمل لمستقبل مصر.