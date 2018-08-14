video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أردوغان يهرب من الفشل بالقمع.. اعتقالات واسعة فى 14 مدينة ضد معارضين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:40 م
أردوغان يهرب من الفشل بالقمع.. اعتقالات واسعة فى 14 مدينة ضد معارضين جانب من حملة الاعتقالات
كتب – محمود محيى
إضافة تعليق

استمرار لعمليات القمع التى يرتكبها نظام الرئيس الإخوانى التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات واسعة احتجزت خلالها 33 شخصًا بينهم شرطى ومدرس وطبيب أسنان ومفتش ضرائب فى 14 مدينة تركية.

واتهمت النيابة التركية الموقوفين باستخدام تطبيق "بايلوك" الذى تزعم الحكومة التركية استخدامه بين ما اسموهم بالانقلابيين خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأوضحت وسائل إعلام تركية، أن النيابة العامة فى مدينة إسطنبول وجهت للمتهمين بدعم الانقلاب والانتماء لحركة "الخدمة" التابعة للمعارض البارز فتح الله جولن.

يذكر أن الاجراءات الأمنية عقب الانقلاب الفاشل أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال حوالى 80 ألفًا، بينهم 319 صحفيًا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفًا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 معتقلا فى ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة.

كما فر عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج تركيا، وفق التقارير الأخيرة التى نشرتها المنظمات الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو 2018، علمًا بأن هذه الأرقام قابلة للتغيير نظرًا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة فى الانقلاب على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عملاق السياحة الصينية يوقف التعامل بالليرة التركية

بعد فشل أردوغان اقتصاديا.. المعارضة التركية تدعو البرلمان لاجتماع طارئ

أسعار الدواجن ترتفع 200% فى تركيا بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة

آلاف المرضى الأتراك فى خطر.. هبوط الليرة يهدد بنقص حاد فى مخزون الدواء

تركى صاحب فندق يقدم إقامة مجانية لمن يحول 1000 دولار لإنقاذ أردوغان

تجار دين "أردوغان" يزعمون تحويل الدولار إلى الليرة "فرض عين"

"الليرة" تفقد نصف قيمتها منذ تولى صهر أردوغان وزارة المالية

داخلية تركيا تشن حملة شرسة ضد مستخدمى مواقع التواصل لانتقادهم هبوط الليرة

بسبب أردوغان.. تجار إسطنبول يصرخون: بيوتنا اتخربت ولا نجنى أى أرباح

تركيا

اخبار تركيا

اسطنبول

اردوغان

المعارضة التركية

النظام التركى




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة