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9 سبتمبر أولى جلسات دعوى نائب رئيس الدستورية بأحقيته فى مقابل لرصيد الإجازات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:00 ص
9 سبتمبر أولى جلسات دعوى نائب رئيس الدستورية بأحقيته فى مقابل لرصيد الإجازات محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 سبتمبر، لنظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى طالب فيها بأحقيته فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات الذى تكون عند بلوغه سن الستين والذى يبلغ مقداره 55 شهرا و12 يوما.

كان المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أقام دعواه التى حملت رقم 6 لسنة 40 طلبات أعضاء والتى التمس فيها أحقيته فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات الذى تكون عند بلوغه سن الستين والذى يبلغ مقداره 55 شهرا و12 يوما.


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