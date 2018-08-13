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9 سبتمبر أولى جلسات دعوى تطالب بعدم دستورية مواد مضرة بالحكومة بقانون العقوبات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:00 ص
9 سبتمبر أولى جلسات دعوى تطالب بعدم دستورية مواد مضرة بالحكومة بقانون العقوبات المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر "ج"، والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الوارد بأمر الإحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة"، لمخالفتها أحكام مواد 94 و95 و184 و186 من دستور 2014 بجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وكان عبد الرءوف عيسى أقام دعواه التى حملت رقم 48 لسنة 40 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" 88 مكرر "ج"، من قانون العقوبات والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

وتنص المادة 88 مكرراً "ج" من قانون العقوبات على أنه، "لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات".

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات على أنه، "يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على من: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور. عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور.


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قانون العقوبات

المحكمة الدستورية

الاعدام

السجن المؤبد

مواد الرأفة




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