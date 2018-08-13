20 بئرا لتجميع مياه الأمطار بالتجمعات الأكثر احتياجا بمطروح

أ. ش. أ

قال مدير مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، المهندس حسين السنينى، إنه تم إنشاء 20 بئرا لتجميع مياه الأمطار، سعة 100 متر مكعب، للبئر بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه، بالتجمعات البدوية بمركزى النجيلة وبرانى، ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية والمحافظة.

وأوضح السنينى، فى تصريح اليوم الإثنين، أنه تم اختيار أماكن إنشاء الآبار بالتجمعات الأكثر احتياجًا بواسطة مديرية الزراعة، ووحدة إدارة المشروع بالمحافظة، حيث تم حفر 20 بئرا تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق ومديرية الزراعة.

من جانبه، أكد محافظ مطروح اللواء علاء فتحى أبو زيد، حرص المحافظة على إنشاء وتنفيذ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار بالمناطق المحرومة بقرى ونجوع وتوابع غرب مدينة مرسى مطروح، بتمويل من الصندوق الاجتماعى والمحافظة والجهات المعنية.

وأشار إلى أن إقامة الخزانات والآبار فى المناطق الأشد احتياجًا يهدف لزيادة المخزون المائى من مياه الأمطار، وسد حاجة سكان البادية بالمناطق الصحراوية وتوطين السكان والحد من هجرتهم، ومنع تزايد العشوائيات بأطراف المدن، والحفاظ على الزراعات والأشجار المثمرة وزيادة إنتاجها، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتخفيف العبء على محطات وخطوط المياه الممتدة لسكان المدن.