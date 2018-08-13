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150 تظلما من المستشارين على الجزء الأول من الحركة القضائية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:30 ص
150 تظلما من المستشارين على الجزء الأول من الحركة القضائية محكمه النقض - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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أكد المستشار يحيى خليفة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن الأمانة العامة تلقت ما يقرب من 150 تظلما حتى الآن، من القضاة والمستشارين على تنقلاتهم التى تضمنها الجزء الأول من الحركة القضائية  لعام 2018 – 2019، والتى اعتمدها مؤخرا المجلس .

وأضاف "خليفة" فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أن المدة القانونية التى حددها المجلس خلال الفترة من 7 أغسطس وحتى 13 أغسطس لتلقى تظلمات القضاة تنتهى اليوم الإثنين فى تمام الساعة الثانية ظهرا .

وأوضح "الأمين العام للقضاء الأعلى"، أن الأمانة العامة للمجلس تعكف حاليا على مراجعة وفحص التظلمات المقدمة من القضاة تمهيدا لعرضها على اجتماع المجلس والبت فيها.

وأضاف الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس راعى فى حركة التنقلات "رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية"، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وأن الأمانة الفنية ستقوم بفحص التظلمات وعرضها على المجلس للبت فيها وفقا للطلبات المقدمة من القضاة والأسباب التى تضمنتها.

ويأتى التظلم على الجزء الأول من الحركة القضائية بالنسبة لرؤساء الاستئناف ونوابهم ونواب محكمة النقض وترقيات وتنقلات أعضاء النيابة العامة .

وذكر "خليفة" أن مجلس القضاء الأعلى فى انتظار الجزء الثانى من الحركة القضائية التى يتم إعدادها من قبل التفتيش القضائى بوزارة العدل .

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وافق مؤخرا على الجزء الأول من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض، وترقية 59 قاضيا إلى درجة قاض بمحكمة النقض وندب 26 قاضيا ورؤساء الاستئناف لرئاسة المحاكم الاقتصادية والابتدائية وترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس استئناف، كما وافق على ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.


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