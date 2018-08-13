وكيل "صحة الغربية": رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وإلغاء الإجازات خلال العيد

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية على رفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات وبنوك الدم ومرفق الإسعاف لتعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتكثيف الورديات وإعداد فريق طبى سرى لكل مستشفى وعدم التصريح باى إجازات خلال فترة العيد.

وأضاف "شرشر"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وقائية لتلقى شكاوى المواطنين بأى حالة مرضية وسرعة الإبلاغ عنها بمستشفيات الحميات والوحدات الصحية المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بتوفير جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات خاصة الأدوية والمحاليل والمطهرات والأمصال اللازمة لمواجهة أى ظروف طارئة بالإضافة إلى تواجد فريق طبى كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدى أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة لمواجهة أى حالة طوارئ وإعداد وتجهيز المعامل وتوفير الأمصال والكيماويات الخاصة بالتحاليل واستكمال أى نقص منها.

وأضاف أن هناك حملات صباحية ومسائية على الكافيتريات والمحلات العامة وأماكن تخزين الوجبات الجاهزة والباعة الجائلين والمحلات والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد أن اللحوم المعروضة محتفظة بخواصها الطبيعية وإعدام التالف واخذ العينات للتحليل، وكذا أيضا تكثيف الحملات على كافة مصانع ومحلات عرض وبيع اللحوم بكافه أنواعها للتأكد من أن اللحوم المعروضة محتفظة بخواصها الطبيعية مع سحب عينات منها وإرسالها للفحص والتحليل.

وشدد "شرشر" على التأكد من وجود تواريخ الصلاحية على اللحوم المستوردة ووجود الأختام الخاصة بها ومراجعة شهادات المنشأ والشهادات الصحية والتأكد من حفظها داخل ثلاجات.