وكيل تعليم الدقهلية يناقش استعدادات العام الدراسى مع مجلس امناء المديرية

اجتمع مجلس امناء المديرية برئاسة الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الامناء، و على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى و المدير التنفيذى لمجلس الامناء، والمهتمين بالعملية التعليمية بالمجلس الدكتورة فرحة الشناوى، والمستشار ابراهيم صابر وأعضاء مجلس الامناء ممثلين ١٧ ادارة تعليمية وذلك لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد ٢٠١٩/٢٠١٨.

وقد تم عمل الصيانه لجميع المدارس من كهرباء وسباكه ونوافذ الشبابيك وتم وصول ٩٠%من الكتب المدرسية للإدارات التعليمية.

كذلك تم مناقشه العجز والزيادة بالإدارات التعليميه وضرورة سد العجز بالإدارات التعليمية قبل بداية العام الدراسى ومناقشة الاستراتيجية للتعليم والمقترحات التى وردت إلى مجلس الامناء.