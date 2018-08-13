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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:41 م
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وكيل تعليم الدقهلية يناقش استعدادات العام الدراسى مع مجلس امناء المديرية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:26 م
وكيل تعليم الدقهلية يناقش استعدادات العام الدراسى مع مجلس امناء المديرية وكيل تعليم الدقهلية يناقش استعدادات العام الدراسى مع مجلس امناء المديرية
الدقهلية شريف الديب
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اجتمع مجلس امناء المديرية برئاسة الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الامناء، و على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى و المدير التنفيذى لمجلس الامناء، والمهتمين بالعملية التعليمية بالمجلس الدكتورة فرحة الشناوى، والمستشار ابراهيم صابر وأعضاء مجلس الامناء ممثلين ١٧ ادارة تعليمية وذلك لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد ٢٠١٩/٢٠١٨.
 
وقد تم عمل الصيانه لجميع المدارس من كهرباء وسباكه ونوافذ الشبابيك وتم وصول ٩٠%من الكتب المدرسية للإدارات التعليمية.
 
كذلك تم مناقشه العجز والزيادة بالإدارات التعليميه وضرورة سد العجز بالإدارات التعليمية قبل بداية العام الدراسى ومناقشة الاستراتيجية للتعليم والمقترحات التى وردت إلى مجلس الامناء.
 

 

 
 
 
 

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