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وزير خارجية إيران: لن نغير سياساتنا بسبب العقوبات الأمريكية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:13 م
وزير خارجية إيران: لن نغير سياساتنا بسبب العقوبات الأمريكية جواد ظريف
رويترز
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لن تكبح نفوذها فى الشرق الأوسط رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة على طهران للحد من أنشطتها فى المنطقة.

وأضاف المسؤول الإيرانى "لن تغير إيران سياساتها فى المنطقة بسبب العقوبات والتهديدات الأمريكية".

وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو، من الاتفاق النووى الموقع مع طهران فى 2015 وقال إنه لم يعالج أمر برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى ولا أنشطتها النووية بعد عام 2025 ولا دورها فى صراعات دائرة فى اليمن وسوريا.

 

 


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