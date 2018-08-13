وزير المالية التركى سنتخذ إجراءات تهدف لتهدئة مخاوف السوق

اسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركى براءت ألبيرق، إن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها فى اتخاذ الإجراءات الضرورية صباح الاثنين لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة الأسبوع الماضي.

وذكر الوزير فى مقابلة مع صحيفة حريت أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقى بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهى الأكثر تضررا من تقلبات أسعار الصرف.

وأضاف "من صباح الاثنين فصاعدا، ستتخذ مؤسساتنا الخطوات الضرورية" مشيرا إلى أنها ستصدر إعلانات للسوق، وتابع "خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص الخطوات المقرر اتخاذها.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسى جديدة يوم الجمعة، حيث نزلت بنحو 18 بالمئة فى أكبر خسارة يومية لها منذ 2001، وقال ألبيرق "هذه علامة على هجوم واضح، وتحد".