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وزير الخارجية اليمنى: مصر تقدم كل ما لديها من دعم لحل الأزمة اليمنية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:46 م
وزير الخارجية اليمنى: مصر تقدم كل ما لديها من دعم لحل الأزمة اليمنية وزير خارجية اليمن خالد اليمانى
كتب أيمن رمضان
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قال وزير خارجية اليمنى خالد اليمانى، إن القاهرة تقدم كل ما لديها من دعم من أجل حل الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إلى القاهرة تأتى فى إطار المشاورات الدائمة التى يجريها مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "اليمانى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news"، أن الجيش اليمنى يتقدم بشكل جيد تجاه الحديدة، مؤكداً أنها سيتم تحريرها قريباً، لافتاً إلى أن ما يحدث فى جنيف ليست مفاوضات وإنما مشاورات لحل الأزمة اليمنية.


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