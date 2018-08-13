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وزير الخارجية اللبنانى يزور موسكو لبحث ملف اللاجئين السوريين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:47 ص
وزير الخارجية اللبنانى يزور موسكو لبحث ملف اللاجئين السوريين وزير الخارجية جبران باسيل
بيروت (أ ش أ)
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أعلنت مصادر لبنانية مطلعة اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية جبران باسيل سوف يتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل للإجتماع مع نظيره الروسى سيرجى لافروف وبحث ملف اللاجئين السوريين.

وقال مصدر بالخارجية اللبنانية - فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن " الوزير باسيل سيقوم بزيارة لموسكو فى العشرين من الشهر الحالى، حيث سيجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف".

ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن تتمحور المحادثات بين باسيل ولافروف حول المبادرة التى طرحتها روسيا الشهر الماضى بشأن تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبدء الخطوات العملية فى هذا الإطار من خلال تشكيل مراكز لوجستية مشتركة مع دول الجوار ومن بينها لبنان.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسى لشئون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، قد قام بزيارة للبنان، على رأس وفد دبلوماسى وعسكرى روسى، التقى خلالها كبار المسئولين اللبنانيين لشرح تفاصيل المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين، وسبل التنسيق المشترك مع الدول المعنية بهذا الملف.

 


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