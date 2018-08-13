وزير التنمية المحلية يؤكد بذل الحكومة جهداً مضاعفاً لتنمية صعيد مصر

أشرف عزوز

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن انطلاق فعاليات ملتقى "الخدمات الفندقية بالمستشفيات محور التنمية المستدامة" بمحافظة سوهاج، يمثل أحد ركائز النهوض بالمنظومة الصحية والتعليمية التى تستهدف الارتقاء بالخدمات الفندقية من خلال التدريب والتعليم على أحدث التقنيات العلمية فى تقديم الخدمات الفندقية وتطوير الأداء فى المستشفيات بمحافظات الصعيد والدفع بالسياحة العلاجية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن ذلك سيكون له عظيم الأثر على التنمية الاقتصادية المستدامة، لاسيما فى محافظات صعيد مصر والتى تحظى باهتمام الدولة والحكومة والقيادة السياسية ولعل الافتتاحات الهامة والزيارات الرئاسية أمس لمحافظتى سوهاج وأسيوط لأبلغ دليل على أن الصعيد بات على رأس أولويات وقلب وعقل القيادة السياسية، مضيفا أن الحكومة تبذل جهداً مضاعفاً لتنمية صعيد مصر



جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم التى القاها نيابة عنه السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية أمام ملتقى التدريب العلمى للخدمات الفندقية بالمستشفيات كمحور للتنمية المستدامة والذى عقد بمحافظة سوهاج ضمن جهود الوزارة لدعم سياسة الدولة للنهوض بمحافظات صعيد مصر، وقام بتنظيمه إدارة الخدمات الفندقية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب، ويستمر على مدار 4 أيام من 13 إلى 16 أغسطس الجارى، بقصر ثقافة سوهاج، تحت رعاية وزارتى التنمية المحلية والصحة والسكان.

وأضاف السفير حجازى فى كلمة الوزير أن حدث اليوم لأبلغ دليل على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة الجادة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات الفندقية بالمستشفيات من خلال التدريب والتعليم على أحدث تقنيات الخدمات الفندقية وتطوير الاداء بالمستشفيات بمحافظات الصعيد.



وقال الوزير تأتى مشاركة ورعاية وزارة التنمية المحلية لهذا الحدث الهام تعبيراً عن إدراكها لأهمية أهداف المؤتمر كأساس للارتقاء بالصحة العامة ورعاية المواطن من خلال تطوير الخدمات الفندقية بالمستشفيات والتدريب التقنيات الحديثة فى مجالات التغذية والنظافة وراحة ورفاهية الموطان ونظم الأمن، وكل هذا الجهد يعود حتماً بالنفع على صحة المواطن والمجتمع وبناء الثقة بين الجهاز الصحى والمواطنين ومراعاة حقوقهم وضمان رضاهم عن الخدمة الصحية، مع الالتزام بمعايير وأمن وسلامة المرضى كأحد المعايير التى يستند عليها برنامج تطوير الخدمات الصحية ومما سيكون له أبلغ الأثر فى دعم أنشطة السياحة العلاقجية وتعظيم موارد الدولة من هذا النشاط الهام.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تعمل مع باقى الوزارات المعنية بالحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم وتماشياً مع توجهات الدولة ولعل برنامج التنمية المحلية فى محافظتى سوهاج وقنا لإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظتين.

وأكد الوزير أن وزارة التنمية المحلية تلعب بالفعل دوراً محورياً فى التنمية الاقتصادية المحلية وتولى اهتماماً خاصاً بإعداد استراتيجيات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام تحسين جودة ما يقدم للمواطن من خدمات مباشرة وعلى رأسها المجال الصحى لأن الاعتناء بصحة المواطن وتعليمه ورفاهيته هم ركائز نهضة البلاد وداعم لمستقبل أفضل.

وقدم السفير حجازى الشكر إلى إدارة الخدمات الفندقية التابعة لوزارة الصحة على إقامة هذا الملتقى الهام الذى سيكون له أبلغ الأثر على التنمية المستدامة فى مصر الحبيبة وفى صعيدنا الغالى، كما تقدم بالشكر لاتحاد المستثمرات العرب لجهوده ودوره فى المسئولية المجتمعية واهتمامه بدعم ورعاية هذا الحدث.‎