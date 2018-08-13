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وزير الأوقاف: الرئيس السيسى مهتم من قلبه بتجديد الخطاب الدينى (فيديو)

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:26 م
وزير الأوقاف: الرئيس السيسى مهتم من قلبه بتجديد الخطاب الدينى (فيديو) الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهتم  بتجديد الخطاب الدينى من قلبه، بالإضافة إلى أنه مهتم بتحسين حال الأئمة ، وتابع:"أوجه الشكر للرئيس كونه أول المعنيين بتحسين وضع الأئمة".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، وتابع:"تم تقسيم موارد الوزارة لـ300 مليون للبر و300 لدعم مستحقات الأئمة، وكل أمام مسجد يحصل على 490 جنيه بدل صعود المنبر من موارد الوزارة، و100 إعادة تحسين و40 بدل إطلاع".

ولفت وزير الأوقاف إلى تعظيم ايرادات الوزارة من خلال ضبط المنظومة ووضع كاميرات على صناديق الزكاة فى المساجد، وتابع:" مرتبات إمام الدرجة الثانية ارتفعت بنسبة 80% وإمام الدرجة الأولى ارتفع بنسبة 75% .. وضاعفنا جميع البدلات للعاملين فى شمال سيناء.. وأقوم بدراسة عمل حافز جديد للمناطق النائية".

وفى سيق آخر قال "جمعة" إن الوزارة تشجع على الكتاتيب وتقوم على تقنينها، وتابع: "نختبر المحفظين.. ولم نغلق أى كتاب.. والكتاتيب تجاوزت الـ1300 حاليا"، مشدداً على أن تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى علماء متخصصين وعالم يعى بالعصر وليس له أى انتماء لأى جماعة وأن يكون لديه شجاعة التحمل ومستعد للتضحية.


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قناة المحور

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