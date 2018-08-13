هيئة قناة السويس تستقبل وفد اتحاد المصريين بالخارج

الإسماعيلية: السيد فلاح

استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، وفدًا من الإتحاد العام للمصريين بالخارج، بمبنى المحاكاة والتدريب البحرى، بحضور الدكتور علاء سليم، أمين عام الإتحاد وعدد من ممثلى الجاليات المصرية بمختلف الدول، حيث استقبلهم اللواء خالد العزازى مستشار مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات.

فى البداية استمع الحضور لشرح توضيحى لمشروع حفر قناة السويس الجديدة وكيفية تحقيق الإنجاز فى تمويلها وحفرها فى عام واحد بفكر مصرى وسواعد مصرية، كما شاهد الوفد عرضا عن أهمية قناة السويس الجديدة فى دعم حركة الملاحة العالمية ودورها فى تقليل زمن العبور وتحقيق أعلى معدل للأمان، بالإضافة لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة للخزانة العامة للدولة.

كما شاهد الحضور عددًا من البيانات التى توضح الفوائد الاقتصادية التى حققتها قناة السويس الجديدة هذا العام من زيادة فى العائدات هى الأعلى فى تاريخ القناة بالاضافة إلى تحقيق الأمان الملاحى الذى يضمن سلامة مرور السفن بمختلف أحجامها وسلامة المجرى الملاحى.

وشاهد الوفد عرضا مفصلا لمشروع تنمية منطقة قناة السويس ودوره فى دعم الاقتصاد المصرى وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المختلفة التى تجعل مصر محورا لوجيستيا فى عدد من المجالات.

وأجرى الوفد زيارة للأنفاق التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشاهدوا عرضا حيا للمشروع وأهميته فى تيسير حركة النقل بين شرق وغرب القناة ودورها فى تنمية منطقة سيناء.

من جانبه أكد الدكتور علاء سليم، أمين عام اتحاد المصريين بالخارج، أن إنجاز قناة السويس الجديدة بسواعد المصريين يشعر المصريين بالخارج بالفخر فهى بمثابة "الهرم الرابع"، وأضاف إن إدارة هيئة قناة السويس حققت انجازات كبيرة تحت قيادة الفريق مهاب مميش وذلك بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه المشروعات المهمة التى تحقق نهضة سريعة لمصر. وأوضح "سليم" أن اتحاد المصريين بالخارج بمنتهى الفخر سينقل الصورة المشرفة عن هذه المشروعات التى تخدم العالم وتبرز أهمية مصر.