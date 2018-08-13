ننشر صور مظاهرات آلاف الرومانيين للمطالبة بإقالة الحكومة لليوم الثانى

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

شارك عشرات الآلاف من الرومانيين، أمس الأحد، مرة أخرى فى تظاهرات مناهضة للفساد فى جميع أنحاء البلاد، بعد يوم واحد من إصابة 450 شخصاً على الأقل، خلال اشتباكات بين متظاهرين والشرطة.

وطالب المنظمون الحكومة بالاستقالة بسبب تشريع وإجراءات صدرت فى الآونة الأخيرة، يقولون إنه جرى صياغتها على نحو يحقق مصالح الساسة الفاسدين.



مظاهرات رومانيا

ودعا المتظاهرون إلى مقاضاة مرتكبى أعمال العنف التى وقعت فى الليلة السابقة.

ومرت التظاهرات، التى شارك بها قرابة 25 ألف شخص فى العاصمة بوخارست، بصورة سلمية، فيما تجمع نحو 10 آلاف آخرين فى إياسى وحوالى 8 آلاف شخص فى تيميشوارا و 5 آلاف آخرين فى سيبيو، كما تم تنظيم احتجاجات أصغر فى مدن أخرى بجميع أنحاء البلاد، وانتقد الرئيس كلاوس يوهانيس، وهو خصم للحكومة التى يقودها الحزب الاشتراكى الديمقراطى ومنتقد صريح لسياستها، رد فعل الشرطة ووصفه "بالوحشى".



آلاف المتظاهرين



جانب من المسيرات الحاشدة



تعامل شرطة رومانيا