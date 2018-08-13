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الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:06 ص
خالد صلاح
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نرصد 18 طريقًا سيتم رصفها بـ 100 مليون جنيه فى الفيوم

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:00 ص
نرصد 18 طريقًا سيتم رصفها بـ 100 مليون جنيه فى الفيوم الطرق الجديدة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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شهدت محافظة الفيوم خلال الفترة الخيرة طرحًا للطرق التى سيتم رصفها، وبدأت بالفعل أعمال الرصف فى بعضها ضمن خطة العام المالى 2018 / 2019، و"اليوم السابع" يرصد الطرق التى تم اعتمادها للرصف ضمن الخطة وعددها 18 طريقًا.

 

ففى مركز سنورس سيتم رصف الطريق من الكوبرى الغربى بترسا حتى بعد طريق الشيخ منجود ورصف شارع الحجارة إلى مدرسة الفصل الواحد بعزبة سليمان سعداوى ورضف طريق جبلة / المعصرة/مفارق مينا/ الأخصاص.

 

وفى مركز إبشواى سيتم رصف الطريق من محطة الصرف بأبو شنب / الجيلانى / عبود وسيتم رصف 3 شوارع داخل مدينة الفيوم وهى شارع السكة الحديد من مجلس المدينة حتى الكنيسة ورصف الطريق من المحكمة حتى شارع سعد زغلول ورصف الطريق من مركز الشباب حتى مسجد عزام.

 

وفى مركز اطسا سيتم رصف طريق منيا الحيط / القاسمية وطريق الونايسة / المقرانى وطريق البورة / الحلفاية.

 

وفى مركز يوسف الصديق سيتم رصف طريق بهنس / قليون من كوبرى المقرانى وطريق السحارة / دخلة المقرانى ورفع كفاءة طريق الشواشنة / المشرك ورصف طريق النزلة / قصر الجبالى بالإضافة إلى رصف طريق النصر داخل مدينة يوسف الصديق.

 

وفى مركز طامية سيتم استكمال طريق رصف المقاتلة / خليفة يونس / الروبيات ورصف طريق بنوه / منشأة الجمال حتى نزار ساويرس بالإضافة إلى رصف شارع السادات داخل مدينة طامية.


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