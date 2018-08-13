"مياه سوهاج" تنظم ندوة توعوية حول مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بسوهاج وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ندوة تثقيفية تناقش مخاطر الادمان على الصحة والمجتمع صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأشار د. أحمد عيد باحث وخبير بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الإدمان هو عبارة عن استعداد نفسى وجسمانى لتعاطى مادة مخدرة مع الميل لزيادة الجرعة، مؤكداً على ضرورة البحث عن المشكلة واسبابها وكيفية حلها حيث أن الإدمان يؤدى إلى زيادة نسبة جرائم العنف والسطو المسلح والسرقة.

وأوضح د. هشام محمد ابو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج انه يبلغ عدد العاملين بالدولة 26 مليون عامل وان نسبة المتعاطين بينهم تبلغ اكثر من 10 % مما يمثل مؤشر من مؤشرات الخطر وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود للتوعية بمخاطر الادمان والاهتمام بالعمال.

ومن الجدير بالذكر انه حضر الندوة مسئولى السلامة والصحة المهنية ومسئولى حملات السيارات وعدد من العاملين بالشركة وتم مطالبتهم فى نهاية الندوة بضرورة الابلاغ عن اى مدمن وان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى سيقوم بمساعدته وعلاجه فى سرية تامة.