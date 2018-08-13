video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه بنى سويف تنظم ندوة توعوية للرائدات الريفيات بمديرية الصحة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:29 م
مياه بنى سويف تنظم ندوة توعوية للرائدات الريفيات بمديرية الصحة جانب من الندوة
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف برئاسة المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع مديرية الصحة ببنى سويف نظمت ندوة لمشرفى الرائدات الصحيات ومسئولى الإعلام بالمديرية . 
 
وتناولت الندوة التى حاضر فيها محمود فاضل مدير إدارة المشاركة المجتمعية والشيماء عبد التواب مدير إدارة التوعية كيفية دمج التوعية المائية مع التوعية الصحية، والتعريف بالخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى والبلاغات من جانب المواطنين على مدار 24 ساعة يوميًا من أى تليفون أرضى. 
 
وفى نهاية الزياره تمت جولة داخل المحطة الأمريكى لمياه الشرب للتعرف على مراحل تنقية المياه والجهد المبذول من الدولة والعاملين لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "مياه بنى سويف" تنظم ندوة ضمن برنامج المكتبات المتميزة ومعسكرات الصيف

بنى سويف

أخبار بنى سويف

أخبار مصر

أخبار المحافظات

مياه بنى سويف




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة