مياه بنى سويف تنظم ندوة توعوية للرائدات الريفيات بمديرية الصحة

بنى سويف : هانى فتحى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف برئاسة المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع مديرية الصحة ببنى سويف نظمت ندوة لمشرفى الرائدات الصحيات ومسئولى الإعلام بالمديرية .

وتناولت الندوة التى حاضر فيها محمود فاضل مدير إدارة المشاركة المجتمعية والشيماء عبد التواب مدير إدارة التوعية كيفية دمج التوعية المائية مع التوعية الصحية، والتعريف بالخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى والبلاغات من جانب المواطنين على مدار 24 ساعة يوميًا من أى تليفون أرضى.

وفى نهاية الزياره تمت جولة داخل المحطة الأمريكى لمياه الشرب للتعرف على مراحل تنقية المياه والجهد المبذول من الدولة والعاملين لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.