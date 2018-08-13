"مياه الشرب والصرف الصحى" فى سوهاج تنظم حفلا لتكريم 29 متدربا

كتب أحمد حسن

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حفل تكريم لـ 29 متدربا من كوادر الصف الثانى، لاجتيازهم البرامج التدريبية المقررة لتأهيل جيل جديد قادر على شغل المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة، وشمل التدريب 10 برامج متنوعة ما بين برامج سلوكية وإدارية وفنية.

صرح بذلك اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مضيفا أن الشركة تنظم البرامج التدريبية المتنوعة بهدف زيادة كفاءة العاملين بالشركة، وتحسين مستوى الأداء، والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، من أجل تحقيق الأهداف التى تأسست من أجلها الشركة، والمتمثلة فى توفير كوب مياه نظيف، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، وتحقيق رضا المواطنين بمحافظة سوهاج.

وأشار اللواء مهندس محمد بدرى محمد، إلى أن مركز التدريب بالشركة، نظم خلال العام المالى 2017/2018، 52 برنامجا فنيا، استفاد منها 896 متدربا، و7 برامج مالية، استفاد منها 73 متدربا، و28 برنامجا إداريا، استفاد منها 577 متدربا، و4 برامج نظم وتكنولوجيا المعلومات، استفاد منها 37 متدربا، بالإضافة إلى تنظيم 22 ورشة عمل، استفاد منها 147 متدربا.​