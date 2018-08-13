مواطن يحرر محضرا باختفاء ابنته فى ظروف غامضة بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

حرر المواطن إبراهيم المغربى مقيم قرية المعتمدية مركز المحلة بمحافظة الغربية، المحضر رقم 9916إدارى مركز المحلة، يتغيب نجلته " أميرة" 27سنة ربة منزل فى ظروف غامضة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير المذكور محضرا بتغيب نجلته عن شقة الزوجية بمنزل أهل زوجها، فى ظل غياب زوجها لنظرا لعمله خارج البلاد.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد العايدى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، والرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة.

وتبين من خلال التحريات أن المتغيبة متزوجة ولديها طفلين أحدهما يبلغ من العمر 8سنوات والثانى 5سنوات، وزوجها يعمل بإحدى الدول العربية.

كما تبين من خلال التحريات أن الزوجة تعيش بمنزل عائلة زوجها، ووجود خلافات مع زوجها، ويوم الاختفاء ذهبت للسوق لشراء فاكهة ثم عادت للمنزل، وقامت بالتحدث فى هاتفها المحمول وبعد ذلك اختفت عن المنزل، وفوجئ أهل زوجها ببعثرة محتويات الشقة، واختفاء الزوجة.

وتوجه سائق توك توك لمركز شرطة المحلة للإدلاء بأقواله حول الواقعة، وكشف أن الزوجه استقلت معه التوك توك مرتديه نقاب وطلبت منه توصليها لقرية سندسيس، ثم استقلت سيارة ميكروباص من موقف القرية.

واستمعت النيابة لأقوال نجل السيدة المتغيبة الذى قرر أن والدته كانت تتحدث فى هاتفها المحمول يوم الواقعة، وبعد ذلك تركت المنزل، ويواصل رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.







