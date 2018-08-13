video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مواطن يحرر محضرا باختفاء ابنته فى ظروف غامضة بالمحلة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:45 م
مواطن يحرر محضرا باختفاء ابنته فى ظروف غامضة بالمحلة أميرة ربة منزل
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

حرر  المواطن إبراهيم المغربى مقيم قرية المعتمدية مركز المحلة بمحافظة الغربية، المحضر رقم 9916إدارى مركز المحلة، يتغيب نجلته " أميرة" 27سنة ربة منزل فى ظروف غامضة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية،  إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير المذكور محضرا بتغيب نجلته عن شقة الزوجية بمنزل أهل زوجها، فى ظل غياب زوجها لنظرا لعمله خارج البلاد.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد العايدى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، والرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة.

وتبين من خلال التحريات أن المتغيبة متزوجة ولديها طفلين أحدهما يبلغ من العمر 8سنوات والثانى 5سنوات، وزوجها يعمل بإحدى الدول العربية.

 

كما تبين من خلال التحريات أن الزوجة تعيش بمنزل عائلة زوجها، ووجود خلافات  مع زوجها، ويوم الاختفاء ذهبت للسوق لشراء فاكهة ثم عادت للمنزل، وقامت بالتحدث فى هاتفها المحمول وبعد ذلك اختفت عن المنزل، وفوجئ أهل زوجها ببعثرة محتويات الشقة، واختفاء الزوجة.

 

وتوجه سائق توك توك لمركز شرطة المحلة للإدلاء بأقواله حول الواقعة، وكشف أن الزوجه استقلت معه التوك توك مرتديه نقاب وطلبت منه توصليها لقرية سندسيس، ثم استقلت سيارة ميكروباص من موقف القرية.

واستمعت النيابة لأقوال نجل السيدة المتغيبة الذى قرر أن والدته كانت تتحدث فى هاتفها المحمول يوم الواقعة، وبعد ذلك تركت المنزل، ويواصل رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

المحله




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة