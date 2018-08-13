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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:44 م
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معامل التنسيق بجنوب الوادى تستقبل طلاب الدبلومات الفنية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:13 م
معامل التنسيق بجنوب الوادى تستقبل طلاب الدبلومات الفنية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا – هند المغربى
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أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، أن معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والبحر الأحمر بدأت فى استقبال طلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات الفنية ونظائرها، والتى تضم دبلومات ( التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق ) بنسبة 60% فأكثر.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعامل تقدم خدماتها لطلاب المدارس الثانوية الفنية حتى يوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018.


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