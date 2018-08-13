مصر للطيران تسير غدا 17 رحلة لجدة والمدينة لنقل 3715 حاجا

كتب أحمد حمادة

تواصل شركة مصر للطيران تسيير جسرها الجوى إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن تسير غدا الثلاثاء 17 رحلة جوية لنقل 3715 حاجا.

وقالت مصادر بمصر للطيران إنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، غدا الثلاثاء، 12 رحلة إلى جدة، و5 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3715 حاجا من حجاج تضامن المؤسسة وبنى سويف وأسوان وكفر الشيخ وأسيوط وقنا والمنيا، وبعثات الداخلية، وحجاج السياحة، وترانزيت أكرا ولندن ولاجوس ومدريد وأمستردام وشارل ديجول وتورنتو ونيويورك وفيينا والجزائر وكانو ولارناكا وأثينا وحج أفراد وأجانب، بالإضافة إلى رحلات العمل.

وكان الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الشركة سيرت منذ انطلاق موسم الحج 296 رحلة جوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلى جدة والمدينة المنورة، وذلك بواقع 140 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، و156 رحلة جوية إلى جدة نقلت خلالها 55 ألفا و300 حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والترانزيت، بالإضافة إلى رحلات العمل.