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الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:59 م
خالد صلاح
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مصرع 3 أشخاص فى انفجار بمقاطعة على الحدود الكينية الصومالية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:33 م
مصرع 3 أشخاص فى انفجار بمقاطعة على الحدود الكينية الصومالية الصومال
أ ش أ
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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أُصيب آخر من جراء انفجار عبوة ناسفة بمقاطعة /مانديرا/ الواقعة على الطريق الحدودى بين كينيا والصومال.

وقال نائب مفوض المقاطعة، بول كيمى - حسبما ذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية - إن الحادث وقع عندما مرت المركبة التى كانت تقل الضحايا على العبوة الناسفة، حيث كانوا يتوجهون إلى مكان عملهم لتمهيد الطرق واستكمال بناء الحائط الأمنى على طول الحدود الصومالية الكينية، مرجحًا أن مسلحين يشتبه انتمائهم لحركة "الشباب" الصومالية المتمردة هم من زرعوا هذه القنبلة على جانب الطريق، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وقوع الحادث وتحديد الأسباب التى جعلت فريق العمال ومقاول البناء الذهاب إلى هذه المنطقة دون أن يصطحبهم اليوم ضباط الأمن كالمعتاد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع العديد من الحوادث الإرهابية التى ينفذها عناصر يشتبه انتمائهم لحركة "الشباب" الصومالية المتمردة فى هذه المنطقة الحدودية، وذلك منذ أن أعلنت الحكومة بالبلاد فى عام 2015 عن خطة لبناء جدار أمنى على طول الحدود الكينية الصومالية لمنع دخول العناصر المسلحة إلى داخل البلاد، غير أن التقدم المحرز بهذا الصدد كان بطيئًا.


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