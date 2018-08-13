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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:59 ص
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مصرع 15 شخصا وإصابة 25 آخرين إثر سقوط حافلة ركاب فى وادٍ ببيرو

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:49 ص
مصرع 15 شخصا وإصابة 25 آخرين إثر سقوط حافلة ركاب فى وادٍ ببيرو سقوط حافلة - أرشيفية
ليما (أ ف ب)
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لقى 15 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب فى وادٍ فى شمال البيرو الأحد، فى ثانى حادث من نوعه فى غضون يومين، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقال الضابط إدغار كوشاشى المسؤول فى شرطة هواراز فى مقاطعة أنكاش "هناك 15 شخصا قضوا جرّاء سقوط حافلة ركاب فى وادٍ على الطريق بين سيهواس وكويشى".

وأضاف إن الحافلة التابعة لشركة روزاريو للنقل المشترك كانت متجهة الى العاصمة ليما حين انحرفت عن مسارها وسقطت من علو 50 مترا.

وبحسب الصحافة المحلية فإن بين القتلى 3 أطفال أعمارهم 6 و8 و10 سنوات.

والسبت لقى 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب فى وادٍ شمال شرق البلاد.

والحوادث المرورية المميتة أمر شائع فى البيرو، فقد حصدت حوادث الطرق فى هذا البلد فى 2017 أكثر من 2700 قتيل.


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