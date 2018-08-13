الرئيسية أخبار عالمية مصادر أمنية: تفجير انتحارى خارج مقر انتخابى فى كابول الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:26 ص تفجيرات فى كابول رويترز إضافة تعليق اعلنت مصادر أمنية عن تفجير انتحارى خارج مقر انتخابى في كابول حسبما ذكرت وكالة رويترز إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مصرع 12 جندياً أفغانياً فى هجوم لطالبان على معبر حدودى مع طاجيكستان الرئيس الأفغانى يأمر بإرسال تعزيزات أمنية إلى مدينة غزنى كابول افغانستان تفجير حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم" فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة