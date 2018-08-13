مشروع النهر الصناعى بليبيا يؤكد تعرض حقل آبار السرير النفطى لهجوم إرهابى

كتب : أحمد جمعة

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى فى ليبيا، أن موقع حقل آبار السرير بمنظومة السرير ( سرت - بنغازى) قد تعرض إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة إرهابية، مؤكدا أنه تم السطو على سيارات ومؤن من الموقع دون وقوع إصابات بين المستخدمين.

وتتعرض بعض الحقول النفطية فى جنوب ليبيا، إلى هجوم من الجماعات المسلحة والمجموعات الإرهابية التى تتمركز فى تلك المناطق وتقوم بأعمال خطف للمهندسين الاجانب العاملين فى تلك الحقول.

واختطفت مجموعة مسلحة منذ أيام 4 مهندسين أجانب بينهم 3 مواطنين من الفلبين ومهندس من كوريا الجنوبية، وهو ما دفع مسئولى البلدين لإرسال مبعوثين للتفاوض مع المجموعات المسلحة للإفراج عن مواطنيها.