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مراقب كنترول لجنة ثانوى بالأقصر يتقدم ببلاغ ضد قيادات مديرية التعليم

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:50 ص
مراقب كنترول لجنة ثانوى بالأقصر يتقدم ببلاغ ضد قيادات مديرية التعليم استراحة مراقبين - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تقدم بكرى دردير خليل مراقب كنترول لجنة العديسات رقم 900 بالأقصر، ببلاغ للمحامى العام لمحافظة الأقصر ضد مديرى مديرية التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية، ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، ومشرف عام الاستراحات بإدارة الطود التعليمية، اتهمهم فيه بالإضرار بسمعته والتشهير به فى واقعة استبعادهم عقب نشر صور لغرفة الكنترول واستراحه اللجنة على المواقع الإلكترونية.

وأضاف بكرى دردير محمد خليل معلم خبير بدرجة مدير عام، ومراقب كنترول لجنة العديسات رقم 900، فى بلاغه للمحامى العام – الذى حمل رقم 2083 لسنة 2018 عرائض عام الأقصر – أنه يتهم قيادات تعليم الأقصر بالتشهير به على المواقع الإخبارية دون سند قانونى، وكذلك الإساء لسمعته وإهدار المال العام، والتعسف فى استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول، والتضليل وإخفاء الحقيقة عن الوزارة، وطلب الطعن على قرار اللجنة الثلاثية.

وكان قد أصدر عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قراراً بإستبعاد كل من "ت.س" رئيس لجنة العديسات التجارية لإمتحانات الدور الثانى، و"أ.م" المراقب الأول، وذلك بناءاً على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة للتحقيق فى قيام "ب.د" مراقب كنترول بلجنة مدرسة العديسات التجارية رقم 900، بنشر صور وأخبار كاذبة على أحد المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى لغرفة الكنترول يدعى أنها استراحة اللجنة.

 

 


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