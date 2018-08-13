مدير تعليم الأقصر يوجه بإنهاء حصر العجز والزيادة وتنقلات المعلمين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إجتماعاً بموجهى عموم المواد الدراسية لبحث الإستعداد للعام الدراسى الجديد 2018/ 2019.

وجه عمران خلال الإجتماع على ضرورة الانتهاء من حصر نسب العجز والزيادة وتنقلات المعلمين لسد العجز فى مختلف المواد قبل بدء العام الدراسى مع تنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، مناقشاً الطلبات المقدمة من المعلمين لإنهاء الندب وضرورة تلبيتها وفق القوانين والقرارات الوزارية.

كما شدد على تكثيف متابعات موجهى المواد وموجهى العموم والت أكد من وصول جميع الكتب لكافة المواد الدراسية للمدارس وإعداد تقرير اسبوعى بذلك.