محافظ كفرالشيخ يعلن تشكيل لجنة لمقترحات المستثمرين ببلطيم ومطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، قرارات مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، وسبل مواجهة كافة التحديات، وتحسين الخدمات للمستثمرين بمنطقة مطوبس الصناعية، وبلطيم، ويكلف بتشكيل لجنة لتلقى ودراسة مقترحات المستثمرين بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد الوطنى، وذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الاسكان، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، ومديرى المناطق الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرى الاستثمار وهيئة الاستثمار، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعراض المحافظ موقف عدد من المشروعات بمناطق المحافظة الصناعية " مطوبس، بلطيم"، مؤكداً أن منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فداناً وتضم 106 مصانع متنوع الأنشطة، كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدان تم انشاء 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فداناً بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضى بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها إلى 146 مشروعاً صناعياً متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه سيتم تشكيل لجنة لتلقى ودراسة مقترحات المستثمرين بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطنى، إلى جانب دراسة مقترح إقامة منطقة حرفية على مساحة 6 أفدنة بمطوبس، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والمرافق بالمناطق الصناعية، وتذليل العقبات التى قد تواجه أصحاب المصانع خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظمية والفنية، وذلك بعد أن تم منح رخص التشغيل المؤقتة لعدد من المصانع بمنطقة مطوبس الصناعية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انه سيتم اقامة المنطقة الحرة بشمال المحافظة على مساحة 150 فداناً، وان عدد المتقدمين بطلبات للهيئة العامة للإستثمار لإقامة منطقة حرة بشمال كفرالشيخ، بلغت 50 مستثمراً، وذلك لموقع محافظة كفرالشيخ الجغرافى المتميز، وتمتعها بمقومات استثمار هائلة.

وقد دعا محافظ كفر الشيخ، المستثمرين ورجال الأعمال، للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمطوبس، لتشغيل الشباب، والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، لافتا، أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى، بطول 2 كم وعرض 30 مترا، وبتكلفة 130 مليون جنيه.

ومن جانبه قال اللواء شكرى الجندى، أن محافظة كفرالشيخ، بها العديد من المشروعات التنموية والقومية العملاقة، إلى جانب اقامة العديد من المشروعات الصناعية ببلطيم ومطوبس، والتى ستعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء محافظة كفرالشيخ وبشكل خاص، وإحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة، وتشغيل الشباب بهذه المشاريع بمرتبات مجزية.