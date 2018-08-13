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محافظ القليوبية يفتتح معرض منتجات جامعة بنها استعداد لعيد الأضحى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:18 م
محافظ القليوبية يفتتح معرض منتجات جامعة بنها استعداد لعيد الأضحى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض منتجات جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، فى افتتاح معرض بيع منتجات الجامعة، استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك، بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار مساهمة الجامعة فى مواجهة غلاء الأسعار هذا الموسم، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا، والدكتور حسين مغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب، والدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع، ونجوى العشيرى رئيس مجلس مدينة بنها.
 
وتفقد المحافظ ورئيس جامعة بنها، أركان المعرض التى تضمنت بيع كافة منتجات الجامعة من لحوم ودواجن والبان ومنتجات غذائية، لتقديمها للجمهور باسعار مخفضة، لمواجهة موجة غلاء الاسعار، خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.
 
وأكد السيد القاضى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جامعة بنها دائما صاحبة المبادرات التى تهدف فى المقام الأول خدمة المجتمع، والحفاظ على المواطن من لهيب الأسعار وخاصة فى هذا الموسم، والعمل على تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة حفاظًا على المواطن المصرى من جشع التجار.
 
 
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