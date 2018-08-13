محافظ البحيرة تفتتح لوحة توزيع الكهرباء بقرية البلاكوس بتكلفة 40 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

افتتحت منذ قليل، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة لوحة توزيع الكهرباء بقرية البلاكوس بكوم حماده بطاقة 30 ميجا وات بتكلفة 41 مليون جنيه لخدمة حوالى 75 ألف مشترك، وذلك لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهذه المنطقة.

شارك فى الافتتاح المهندس محمد عبد العليم رئيس شركه كهرباء البحيرة وحازم الأشمونى السكرتير المساعد للمحافظة، وعادل عباس رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بدائرة كوم حمادة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن المحطة تأتى ضمن سلسلة مشروعات تجاوزت قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار جنيه حصة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

فيما أكد المهندس محمد عبد العليم رئيس شركة كهرباء البحيرة، أن المحطة عبارة عن لوحه توزيع بالقرية تتكون من 6 مغذيات دخول و10 خلايا خروج، وسوف تقوم اللوحة باستمرارية التغذيه الكهربائية للمشتركين وتحسين جودة الكهرباء وتقليل الأعطال وزمنها وسرعة الكشف عنها.

وفى هذا السياق، عقدت محافظ البحيرة، لقاءا جماهيريا بمقر لوحة التوزيع مع عدد كبير من أهالى القرية والعاملين بهندسة كهرباء كوم حمادة، حيث استمعت محافظة البحيرة إلى مطالب واحتياجات المواطنين من شتى القطاعات الخدمية التى تمس حياتهم اليومية، وأكدت على أن خطط وبرامج التنمية تسير بشكل ومعدلات جيدة بنطاق المحافظة، ووعدتهم بالعمل على تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.



افتتاح مشروعات الكهرباء الجديدة



افتتاح مشروعات الكهرباء بكوم حمادة



جانب من افتتاح المشروع