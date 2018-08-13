محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

الإسكندرية - جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اجتماعا اليوم لمناقشة استعدادات كافة الجهات وجاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

فى بداية الاجتماع؛ هنأ المحافظ جميع المواطنين بعيد الأضحى المبارك متمنيا أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية والقطاعات الخدمية من المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى والتموين وجميع الجهات المعنية وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخلال فترة أجازة العيد.

ووجه المحافظ جميع الحضور والأجهزة التنفيذية بتحديد الإجازات خلال أيام العيد على أن يكون هناك تبادل فى القيادات القادرة على اتخاذ القرار وتواجدها الدائم فى موقعها، مؤكدا على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة، فضلا عن قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف، وتحديد مواقع الإسعاف بجوار الشواطئ والمتنزهات العامة، وقيام بنك الدم المركزى بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته وذلك خلال فترة إجازة العيد، وتشمل رفع حالة الاستعداد زيادة أعداد الاطقم المناوبة من نائبى مديرى المستشفيات والأطباء والتمريض خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات.

كما أكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار ال ٢٤ ساعة، لإستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أى بلاغات للتعامل الفورى معها، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة.

كما محافظ الإسكندرية على زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع على مستوى أحياء المحافظة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة بمتابعة أعمال شركة نهضة مصر، وتكثيف دوريات المراقبة بالشوارع، وتوحيد منظومة العمل على مدار ٢٤ ساعة لرفع مستوى النظافة فى جميع المناطق وخاصة فى المناطق التى عليها إقبال من زوار الإسكندرية والتى بها أكبر تجمعات سكنية فضلا عن الاهتمام برفع مستوى النظافة بالكورنيش والحدائق العامة والأماكن السياحية والأثرية إذ تعد تلك الأماكن مقصد المعيدين والزوار.

وأكد المحافظ أنه سيتابع بنفسه مستوى النظافة، وسيقوم بعمل جولات ميدانية مفاجأة للتأكد على الطبيعة من معدل الرفع ومدى رضى المواطنين عن ذلك، مشيرا إلى ضرورة أن تظهر الإسكندرية فى أبهى صورها أمام أهلها وزوارها، وأن يشعر المواطن بالتغيير وبوجود حركة غير عادية فى الشارع بكثافة، من خلال تضافر جهود الجميع.

وكلف المحافظ الرصد البيئى بالمحافظة والجهات المختصة بمتابعة معدلات رفع القمامة على مستوى اﻹسكندرية خلال أيام العيد وتكثيف العمل وزيادة التركيز فى رفع القمامة من المناطق الشعبية، من خلال عمل حملات مستمرة لإزالة القمامة بها، مؤكدا على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين بأهمية النظافة وذلك بالتعاون بين كافة الجهات.