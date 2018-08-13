video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:22 م
محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اجتماعا اليوم لمناقشة استعدادات كافة الجهات وجاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

فى بداية الاجتماع؛ هنأ المحافظ جميع المواطنين بعيد الأضحى المبارك متمنيا أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية والقطاعات الخدمية من المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى والتموين وجميع الجهات المعنية وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخلال فترة أجازة العيد.

 

ووجه المحافظ جميع الحضور والأجهزة التنفيذية بتحديد الإجازات خلال أيام العيد على أن يكون هناك تبادل فى القيادات القادرة على اتخاذ القرار وتواجدها الدائم فى موقعها، مؤكدا على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها.

 

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة، فضلا عن قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف، وتحديد مواقع الإسعاف بجوار الشواطئ والمتنزهات العامة، وقيام بنك الدم المركزى بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته وذلك خلال فترة إجازة العيد، وتشمل رفع حالة الاستعداد زيادة أعداد الاطقم المناوبة من نائبى مديرى المستشفيات والأطباء والتمريض خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات.

 

كما أكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار ال ٢٤ ساعة، لإستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أى بلاغات للتعامل الفورى معها، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة. 

 

كما محافظ الإسكندرية على زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع على مستوى أحياء المحافظة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة بمتابعة أعمال شركة نهضة مصر، وتكثيف دوريات المراقبة بالشوارع، وتوحيد منظومة العمل على مدار ٢٤ ساعة لرفع مستوى النظافة فى جميع المناطق وخاصة فى المناطق التى عليها إقبال من زوار الإسكندرية والتى بها أكبر تجمعات سكنية فضلا عن الاهتمام برفع مستوى النظافة بالكورنيش والحدائق العامة والأماكن السياحية والأثرية إذ تعد تلك الأماكن مقصد المعيدين والزوار.

 

وأكد المحافظ أنه سيتابع بنفسه مستوى النظافة، وسيقوم بعمل جولات ميدانية مفاجأة للتأكد على الطبيعة من معدل الرفع ومدى رضى المواطنين عن ذلك، مشيرا إلى ضرورة أن تظهر الإسكندرية فى أبهى صورها أمام أهلها وزوارها، وأن يشعر المواطن بالتغيير وبوجود حركة غير عادية فى الشارع بكثافة، من خلال تضافر جهود الجميع.

 

وكلف المحافظ الرصد البيئى بالمحافظة والجهات المختصة بمتابعة معدلات رفع القمامة على مستوى اﻹسكندرية خلال أيام العيد وتكثيف العمل وزيادة التركيز فى رفع القمامة من المناطق الشعبية، من خلال عمل حملات مستمرة لإزالة القمامة بها، مؤكدا على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين بأهمية النظافة وذلك بالتعاون بين كافة الجهات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..محافظ الإسكندرية ونائب وزير الزراعة يتفقدا معمل بحوث الأغذية بالإسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

عيد الاضحى




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة