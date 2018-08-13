محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أذربيجان لتوطيد العلاقات بين الجانبين

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، السفير تورال رضاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية وذلك لبحث سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين، ومناقشة ما يختص بإقامة اتفاقية تآخى بين محافظة الإسكندرية ومدينة سومقاييت بأذربيجان.

فى بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، معربا عن سعادته بالتعاون وتقوية الروابط بين الجانبين، وأشار إلى استعداد الإسكندرية لتقديم كافة الخدمات لتعزيز وتطوير واستمرار تلك العلاقات فى كافة المجالات، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقوية وتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات التى تأهلها لكى تكون فى مصاف المدن الكبرى فهى تعد عاصمة مصر الثانية وواحدة من أهم محافظات الجمهورية فى مجال السياحة والاستثمار وبها أكبر ميناء بمصر والتى بدورها تسهل عملية تبادل التجارة بين الدول، وتتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات، وبها فرص استثمارية كثيرة مما يؤكد على توافر المناخ الجيد للاستثمار بها، كما تملك مطار برج العرب الدولى والذى يضم خطوط جوية عالمية، فضلا عن كونها مدينة تاريخية تضم العديد من المناطق والمعالم التاريخية والأثرية، وتضم مكتبة الإسكندرية التى تعد منارة للعالم أجمع، ويعيش على أرضها العديد من الجاليات من الجنسيات المخلتفة.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن سعادته بزيارة الإسكندرية مشيدا بجمالها، وأكد على دعمه لعلاقات التعاون بين الإسكندرية وأذربيجان، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين فى شتى المجالات، خاصة أن الإسكندرية مدينة عريقة ولديها موقع استراتيجى هام لجمهورية مصر العربية، وأوضح أننا نعمل على توطيد تلك التعاون بتوقيع اتفاقية تآخى بين الإسكندرية وبين وسومقاييت بأذربيجان، وهو ما رحب به الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وأكد على التسريع فى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية خلال فترة وجيزة.

من الجدير بالذكر؛ أن مدينة سومقاييت هى مدينة صناعية تقع فى شرق جمهورية أذربيجان على الساحل الشمالى لشبه جزيرة آبشوران، وتبعد مدينة سومقاييت 31 كلم عن مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، وتعتبر ثالث مدن جمهوريةأذربيجان فى تعداد السكان.