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"مباشر قطر".. أحدث الأسلحة الإعلامية لفضح تنظيم الحمدين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:27 ص
"مباشر قطر".. أحدث الأسلحة الإعلامية لفضح تنظيم الحمدين قناة مباشر قطر
كتب إسلام جمال
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نجحت فضائية "مباشر قطر" التى تبث من برلين فى تحقيق  12,5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، رغم أنها فى طور البث التجريبى منذ ثلاث أشهر حتى الآن، خاصة وبعدما حصلت على أول تصريح من الأمير المعارض جاسم بن خليفة عم تميم بن حمد أمير دولة الإرهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من قلب الدوحة"، الأمر الذى أصاب تنظيم الحمدين بحالة من الخوف والرعب الشديدين، نظراً لفضح عم أمير إمارة الإرهاب لمخططات التخريب والدمار التى تحاك من قصره.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dbpPAN6UE1Y

وتعد تصريحات "جاسم بن خليفة"، لـ"مباشر قطر"، أول تصريح للأمير المعارض لوسيلة إعلامية، خاصة بعدما ضاق ذرعاً بما يحدث فى وطنه، حيث دعمت تصريحاته موقف المعارضة القطرية فى الداخل كما هزت عرش "تنظيم الحمدين" وهددته فى عقر داره، بعد فضح تفاصيل المسرحية الهزلية التى مثلها النظام القطرى على العالم كافة، و أدعى خطف بعض القطريين على يد مسلحين فى العراق الأمر الذى أجبر الدوحة على دفع مليار دولار للخاطفين حتى يتم الإفراج عن القطريين المختطفين"خلاف الحقيقة تماماً".

وأوضح  "جاسم بن خليفة"، أن تميم بن حمد هو من رتب لهذا الأمر كونه اتفق مع الجماعات الإرهابية على دعمهم بمبالغ كبيرة من أجل تنفيذ مخطط الدمار ببلاد الرافدين، ولم يجد صورة أفضل من التلاعب ببعض القطريين الذين حصلوا على رخصة صيد فى دولة العراق، من أجل مد المتطرفين بالمبالغ التى وعدهم بها، وتابع:"حجم الفدية كبير جداً لدرجة أنه لا يمكن للخاطفين التفكير فيه من الأساس".

وشدد عم تميم بن حمد، على وقوف نجل شقيقه وراء كل عمليات التخريب والدمار والقتل التى وقعت خلال "الربيع العربى"، فى تونس وسوريا وليبيا ومصر"، فضلاً عن دعمه لانفصال الأكراد فى العراق ومده لتنظيم "داعش" فى سوريا والحوثيين فى اليمن والجماعات الإرهابية فى العوامية بالمملكة العربية السعودية وجماعة الإخوان الإرهابية فى أبو ظبى، وتابع:"والشعب القطرى مغلوب على أمره وغير راضى عما يحدث فى الوطن العربى وما يفعله النظام الحاكم"، مضيفاً :"هذا الأمر لن يطول وسيتغير وستستخدم أموال قطر فى تنمية البلاد ولصالح الشعب وليس لصالح الإرهاب".

https://www.youtube.com/watch?v=Vx1dquiqOiA

وفى السياق ذاته وثقت "مباشر قطر" العلاقة القوية التى تجمع الأردنى سامى العريدى، القيادى بجبهة النصرة الإرهابية بسوريا والمعروف باسم أبو محمود الشامى، مع تنظيم الحمدين، وكيف أنشق عن الجبهة وأسس ما يعرف الآن باسم تنظيم حراس الدين أحد أفرع تنظيم القاعدة، منذ فبراير مطلع العام الجارى بتعليمات من تميم بن حمد، من أجل استكمال الصراع فى بلاد الشام وإطالة أمد الحرب.

https://www.youtube.com/watch?v=DrPk-WpKjsw

العديد من التقارير والتحقيقات والحوارات التى أجرتها "مباشر قطر"، طول فترة البث التجريبى، جعلت تنظيم الحمدين يرتعش خاصة فى ظل تنامى معدلات المشاهدة بشكل سريع وكبير قبل فترة الانطلاق والبث الحى.


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مباشر قطر

تنظيم الحمدين

تميم بن حمد




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